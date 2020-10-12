مرشحة ترامب للمحكمة العليا فى "الشيوخ": سأتبع فلسفة القاضى "سكاليا"

كتبت رباب فتحى

أدت القاضية إيمى كونى باريت، مرشح الرئيس ترامب للمحكمة العليا، اليمين فى جلسة استماع اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التى تستمر لعدة أيام، وألقت كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة. وافتتحت إيمي كوني باريت بيانها بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا وعميد كلية الحقوق في نوتردام، الذي كان من المفترض أن يقدم باريت أيضًا ولكنه كان يواجه من بعض الصعوبات الفنية.

ثم قدمت باريت زوجها وكل من أطفالهما السبعة، والعديد منهم موجودون في غرفة الاستماع.

وركز بيانها الافتتاحي على كيفية تأثير معلمها القاضي الراحل أنتونين سكاليا على حياتها المهنية وفرصة ترشيحها للمحكمة العليا.

وقالت باريت للمشرعين: "أكثر من أسلوب كتابته، كان محتوى منطق القاضي سكاليا هو الذي شكلني". "كانت فلسفته القضائية واضحة: يجب على القاضي أن يطبق القانون كما هو مكتوب، وليس كما يشاء القاضي. أحيانًا كان هذا النهج يعني الوصول إلى نتائج لم تعجبه. ولكن كما قال في أحد أفضل آرائه المعروفة، بأن لدينا حكومة قوانين، وليس حكومة رجال".

وقالت باريت، إن سكاليا علمها "أكثر من مجرد القانون" وكان "مخلصًا لعائلته، وحازمًا في معتقداته، ولا يخشى النقد"، مضيفة أنها مصممة على الحفاظ على نفس منظور سكاليا.

استخدمت باريت، وهي أم لسبعة أطفال، ملاحظاتها لوصف ارتباطها وإخلاصها لعائلتها.

وانتقدت نائبة المرشح الديمقراطى، كامالا هاريس الجدول الزمني للحزب الجمهوري لإجراء جلسة استماع لتمرير ترشيح القاضية إيمى، وقالت إنه يجب تأجيل جلسة إقرار المحكمة العليا بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قائلة إن اللجنة لم تتخذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على سلامة الناس.

وقال ليندسي جراهام إن العملية دستورية، ليرد بذلك على الجدل حول ترشيح الرئيس ترامب لباريت ليحل محل القاضية الراحلة روث بادر جينسبيرج وضغط الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتأكيد الترشيح.

وقال "لا يوجد شيء غير دستوري في هذه العملية. هذا مقعد شاغر بعد خسارة مأساوية لامرأة عظيمة، وسنملأ هذا المقعد الشاغر بامرأة عظيمة أخرى. قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية "إن المحصلة النهائية هنا هي أن مجلس الشيوخ يؤدي واجبه دستوريًا".