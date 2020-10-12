مديرية الزراعة بالشرقية تعلن تحرير 42 محضرا للمزارعين لحرقهم قش الأرز

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إنه بالتنسيق مع البيئة، تم تحرير 42 محضر للمزارعين لمخالفتهم التعليمات الصادرة، بعدم حرق قش الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف لاشين لـ " اليوم السابع" أن مديرية الزراعة دورها قاصر على تحديد أصحاب المخالفات، وإرسالهم للبيئة للقيام بتحرير محاضر ضدهم، وعقوبة المحضر 2000 جنيه.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أمر برفع درجة الاستعدادات بالمحافظة تزامناً مع بدء حصاد موسم الأرز، لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، مما ينتج عنها ظهور السحابة السوداء، وتلوث الهواء، مما لها من تأثير سلبى على صحة المواطنين وتلوث البيئة، مشيراً إلى أن هناك لجان مُشكلة من مجالس المدن وإدارة البيئة وجهاز حماية البيئة بالمحافظة، تقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية، لإحكام الرقابة على عمليات حرق القش، فضلاً عن توعية المزارعين حرصاً على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية، ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش، وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح فى ظل الارتفاع الملحوظ للأسعار.