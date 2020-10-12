مديرة مدرسة بالأقصر عن تنظيف الفصول: المدرسة دى بيتى وبتمنى انظف جميع المدارس

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت منى يوسف مديرة مدرسة السلام بأرمنت في محافظة الأقصر، والتي قامت بتنظيف فصول المدرسة ومسحها استعدادا للعام الدراسى الجديد، إنها تتمنى أن تقوم بمسح وتنظيف مدارس كلها، مؤكدة على أنها تشعر أن جميع الطلاب أولادها وأحفادها وأن المدرسة هي منزلها الحقيقى، وأنها قامت قبل ذلك بقتل عقرب تحت أرجلها خشية أن يصيب آى طالب بأذى .

وتابعت منى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أنها تعمل بالتربية والتعليم منذ ثمانية وثلاثين عاما ولا فرق بين المدرس والمدير فالجميع يكمل بعضه البعض.

كانت صفحات رواد التواصل الاجتماعى احتفت بصورة مديرة المدرسة بمركز أرمنت وهى تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد، ولاقت الصورة التى تم نشرها لمديرة المدرسة كثيراً من الاستحسان .

وأشاد الجميع بدور مديرة المدرسة الذي ضرب أروع مثال للتحضر والأخلاق والتواضع وحملت مديرة المدرسة الأدوات اللازمة "المساحة والخرطوم" بداخل فناء المدرسة وقامت بعملية التنظيف الشاملة، والتى تمثلت فى تنظيف الفصول والطرقات ودورات المياه والدرج، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد