مديرة مدرسة بالأقصر تنظف وتمسح الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

حرصت منى يوسف مدير مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، بمحافظة الأقصر، على تنظيف أرضيات المدرسة، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد .





واحتفت صفحات رواد التواصل الاجتماعى بصورة مديرة المدرسة بمركز أرمنت وهى تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد، ولاقت الصورة التى تم نشرها لمديرة المدرسة كثيراً من الاستحسان .

