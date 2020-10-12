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مديرة مدرسة بالأقصر تنظف وتمسح الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:14 ص
مديرة مدرسة بالأقصر تنظف وتمسح الفصول استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور مديرة مدرسة بالأقصر أثناء التنظف
الأقصر- أحمد مرعى

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حرصت منى يوسف مدير مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أرمنت التعليمية، بمحافظة الأقصر، على تنظيف أرضيات المدرسة، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد .

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واحتفت صفحات رواد التواصل الاجتماعى بصورة مديرة المدرسة بمركز أرمنت وهى تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد، ولاقت الصورة التى تم نشرها لمديرة المدرسة كثيراً من الاستحسان .
 
وأشاد الجميع بدور مديرة المدرسة الذي ضرب أروع مثال للتحضر والأخلاق والتواضع .

وحملت مديرة المدرسة الأدوات اللازمة "المساحة والخرطوم" بداخل فناء المدرسة وقامت بعملية التنظيف الشاملة، والتى تمثلت فى تنظيف الفصول والطرقات ودورات المياه والدرج، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.
 
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