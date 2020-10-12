محكمة قصر النيل تجدد حبس شبكة لممارسة أعمال منافية للآداب يقودها رجل وسيدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، تجديد حبس شخص وسيدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى" الأمن الوطنى – الأمن العام " مديرية أمن القاهرة ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبطهما ، وبرفقتهما "4 سيدات" ، وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم فى الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية ، وأضافا بإستغلال الـ "4 سيدات" فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى ، وبمواجهتهن أيدن ماجاء بأقوال المتهمان ، فضلاً عن ضبط "هاتفين محمول"مع المتهم ، بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.