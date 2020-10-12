اليوم السابع
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محافـظ المنوفية يلتقى بمواطنى تلا ويوجه بفحص شكوى أعضاء نادى المسنين

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:28 م
محافـظ المنوفية يلتقى بمواطنى تلا ويوجه بفحص شكوى أعضاء نادى المسنين اجتماع محافظ المنوفية بالمواطنين
المنوفية - فريق المحافظات

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عدداً من مواطنى مدينة تلا لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائهم أمس أثناء جولته الميدانية بمدينة تلا لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.

ووجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة ، وعضو من الإدارة القانونية بالاستعانة بعضو من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى لسرعة بحث الشكوى المقدمة من أعضاء نادى المسنين بتلا والذى يتضررون من التعدى على مقر النادى والمقام على مساحة 300 متر.

كما قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة لمواطنة بمركز تلا، لمساعدتها نظراً لظروف مرض زوجها وارتفاع مصاريف العلاج لإعانتها على تحمل أعباء الحياة، وكذا صرف اعانة مالية لأرملة تشتكى من تدهور حالة المنزل الذى تسكن به وأولادها لمساعدتها فى إعادة ترميمه، وحرصاً من محافظ المنوفية على سرعة إنهاء مطالبهم كلف المحافظ بإرسال مندوب من العلاقات العامة الى مديرية التضامن الأجتماعى لبحث معوقات صرف معاش تكافل وكرامة لهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية إلتقى بعدد من المواطنين بمدينة تلا بالأمس وحرص على سماع شكواهم ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وقرر مقابلتهم اليوم لبحث شكواهم بمكتبه بالديوان العام لإنهاء مشاكلهم ، يأتى هذا فى إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.


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