اليوم السابع
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محافظ دمياط ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية يبحثان سبل تنمية المشروعات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:04 م
محافظ دمياط ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية يبحثان سبل تنمية المشروعات محافظ دمياط ورئيس هيئة الثروة السمكية
دمياط - معتز الشربينى

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الإثنين، الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تقدمت بالتهنئة له لتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى أداء رسالته الوطنية. وقد تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وتنمية المشروعات فى هذا المجال ، تماشيًا مع التطورات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية .

كما بحثت المحافظ مع الدكتور مصيلحى المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة ، الواقعة على مساحة 1800 فدان لتحقيق أعلى استفادة منها ، بما يعود بالنفع على المحافظة ، وكذا وضع حلول للمشاكل التى تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج .

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة منال عوض، أن اللقاء جاء فى إطار حرص الجانبين على تنمية مشروعات الثروة السمكية، وفقاً لخطة محددة تنتهجها الدولة ، والذى يتواكب مع ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

 


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تطوير المزرعة السمكية بالرطمة

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