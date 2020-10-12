محافظ حمص: لا نستطيع الجزم فى سبب حرائق سوريا حتى ينتهى التحقيق

كتب-أحمد صلاح العزب

قال بسام بارسيك محافظ حمص إن الحرائق بدأت يوم الخميس الماضى بعدد من المحافظات وطالت عدد كبير من الأراضى وامتدت إلى الأراضى الزراعية التي اضرت بالفلاحين، مشيرا إلى أن السبب في اشتعال تلك الحرائق هو ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام بالإضافة إلى سرعة الرياح التى أدت كذلك إلى اشتعالها، وأنه تم اخماد جميع الحرائق .

وتابع محافظ حمص خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، أنه يقوم حاليا تحقيق مهنى موضوعى للوقوف على أسباب الحرائق ولانستطيع الجزم حتى انتهاء التحقيق، مؤكدا على أن الفلاحين هم أول من قاموا بإطفاء الحرائق وهم أول المتضررين والحديث حول انهم من اشعلوا النيران كلام غير صحيح.