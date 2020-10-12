محافظ بنى سويف يسلم الزى والأدوات المدرسية لـ 2000 طالب وطالبة (صور)

بنى سويف - هانى فتحى

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بالتعاون المثمر والمتميز لمؤسسات المجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتى يتم من خلالها تنفيذ حزمة من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدنى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية .

وأكد المحافظ على أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستوى المطلوب واللائق، وذلك من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفال الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى ، لتسليم الزى المدرسى والأدوات المدرسية لـ 2000 طالبا وطالبة ضمن مبادرة المحافظة وتحت شعار "عامك الدراسى ..همنا الأساسي " لتوفير الزى المدرسى بالمجان لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسى الجديد،وذلك فى حضور الأستاذة إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن،وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ

وتفقد المحافظ جانبا من المعرض الذى أقيم لعرض الزى المدرسى ويضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وحقائب ومستلزمات الدراسة لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم،حيث حرص المحافظ على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزى المدرسي"بنين وبنات"من تلاميذ الابتدائية والإعدادية،معربا عن سعادته لوجوده بين أبنائه التلاميذ ومشاركتهم هذه المناسبة، وموجها الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل الطيب والنبيل من مؤسسات المجتمع المدنى ، والذى يدفع بجهود الدولة فى مجال الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تعليمه وتكوين شخصيته المتكاملة ليكون عنصرا داعما لجهود التنمية

من جهتها أوضحت وكيل وزارة التضامن أن المبادرة تقام تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، ويشترك فيها مع المديرية عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ومساهمات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ ،موضحة أن الأطفال تم اختيارهم استناداً على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية والجمعيات الأهلية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا والمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات ، وكذا الأسر المستحقة والمستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة،مشيرة إلى أنه يتم تقديم زى مدرسى لكل طفل وطفلة فى مرحلة التعليم الأساسى وفقاً لاختيار ورغبة الأطفال

وأعلنت وكيل الوزارة عن أبرز المشاركين فى المبادرة وهم المهندس محمد على عبد الفضيل ، ونادر نسيم ، والدكتورة حنان سليمان ، وأحمد محيسن ، أعضاء مجلس الشيوخ ، ومؤسسات الجمعيات الأهلية .

محافظ بنى سويف يتفقد الأدوات المدرسية

شنط المدارس للطلاب

الزى المدرسى للطلاب

محافظ بنى سويف يتفقد الزى المدرسى للطلاب

الأدوات المدرسية للطلاب

محافظ بنى سويف أثناء تفقدة للزى المدرسى

أدوات مدرسية للطلاب

جانب من جولة محافظ بنى سويف