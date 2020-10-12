محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن بالمرور على المدارس للوقف على جاهزيتها للدراسة

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سيبدا السبت القادم ، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، ورفع درجة الاستعداد لاستكمال كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية المختلفة.

من جانبه، أجرى العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالإضافة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومسافات التباعد البينية بين الطلاب لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، حيث تفقد دورات المياه والفصول وغرفة الزائرة الصحية، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للنظافة.

وفى سياق آخر، تابع رئيس المدينة الحالة العامة للنظافة الشوارع والأحياء الداخلية بحي غرب المدينة، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بالإضافة للمرور على المقاهي للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم تحرير محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية باحدي المقاهي لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة بعض الأنشطة مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات، كما تم ضبط كمية من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.