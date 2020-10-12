محافظ المنوفية يلتقى ممثل وزارة التنمية المحلية لمتابعة مشروعات الرصف.. صور

المنوفية فريق المحافظات

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، بمكتبه بالديوان العام، إبراهيم السعدنى مستشار قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، على هامش متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق الجارى تنفيذها والتى سيتم البدء بها بنطاق المحافظة ضمن خطة محافظة المنوفية للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق خلال العام المالى 2020/2021، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ووسام مراد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة.

جانب من اللقاء

تأتى هذه الزيارة فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمراجعة الطرق المخطط تنفيذها فى ضوء المحاور والطرق الرئيسية الجارى تنفيذها وبما يحقق الصالح العام للدولة.

وتم وضع برنامج زمنى ميدانى لمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها والتى سيتم البدء فيها بمراكز السادات وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه التنفيذ لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.

ومن جانبه ، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتى تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.