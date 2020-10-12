اليوم السابع
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خلال سبتمبر..

محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 156 فرصة عمل بتمويل 23 مليون جنيه

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:18 ص
محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 156 فرصة عمل بتمويل 23 مليون جنيه تمويل مشروعك
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير ما يقرب من 156 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر سبتمبر الماضى من خلال تنفيذ 122 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية  بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليون و 819 ألف.

وأكد محافظ المنوفية،فى بيان له،على أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى  تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد" ، وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

 

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