اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:39 م
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محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق خط 13 بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR)

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:05 م
محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق خط 13 بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR) محافظ القليوبية خلال عملية رصف الطريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13 والجاري رصفه بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR) بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 55 مليون جنيه.

ويتم الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتى تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

ورافق المحافظ خلال تفقده أعمال الرصف أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، والمهندسة منى أيوب مدير مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية.

أعمال رصف طريق خط 13

أعمال رصف طريق خط 

 

جولة محافظ القليوبية لمتابعة رصف الطريق
جولة محافظ القليوبية لمتابعة رصف الطريق

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

محافظ القليوبية خلال متابعة رصف الطريق
محافظ القليوبية خلال متابعة رصف الطريق

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إعادة تدوير رصف الطرق

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