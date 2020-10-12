اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يعلن تلقيه 90 ألف و 577 طلب تصالح بإجمالى 637 مليون جنيهاً

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:12 م
محافظ الغربية يعلن تلقيه 90 ألف و 577 طلب تصالح بإجمالى 637 مليون جنيهاً الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت حتى اليوم 90 ألف و 577 طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 637 مليون جنيهاً.

وأشار محافظ الغربيه فى بيان له اليوم إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية.

كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة ، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية ، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية . وناشد المحافظ بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح قبل 31 أكتوبر القادم ، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع لجميع المخالفين ، خاصة بعد تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 % في بعض المناطق.


اخبار عاجله

اخبار مصر

أخبار مصرية

اخبار المحافظات

محافظ الغربية

التصالح في مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة