محافظ الشرقية يعلن جاهزية 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد

الشرقية – فريق المحافظات

إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من استعدادات نحو 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، والمقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020 لاستقبال مايقرب من مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة .

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه للتنفيذ الحاسم للاجراءات الاحترازيه والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية من خلال إجراء اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدارس وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدارسى الجديد 2020 م / 2021 م مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث بالاضافة إلى التنبيه على مديرى المدارس بنطاق المحافظة بعمل الاتى :

إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية قبل وبعد دخول الطلاب للفصول حرصا على سلامتهم، تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول اى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة .

ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين، التأكد من صلاحيات حنفيات وطفايات الحريق ، ضرورة وجود خطة للإخلاء فى حالات الطوارئ ، التأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية، التنبيه على التلاميذ بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المنتشرين خارج المدارس .

عمل لقاءات مستمرة مع العاملين لتوعيتهم بعدم الانسياق خلف الشائعات، تفعيل دور الإشراف داخل المدرسة سواء لفناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أوالأقسام، الفحص الدورى لجميع النوافذ والتأكد من صلاحيتها وإمكانية غلقها بإحكام .

إزالة جميع الملصقات والمكاتبات الموجودة على أسوار المدارس من الخارج. المتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار وكذلك غلق الأبواب المؤدية للأسطح لعدم تعرض الطلاب للخطر، التزام مدير المدرسة أو ما ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة باعمال الإشراف اليومي.

إبلاغ مكتب الأمن بالمديرية فى حالة حدوث أى أحداث هامة ( سرقة – حريق – جسم غريب – انهيار ) على التليفون رقم 0552326014 الإبلاغ عن أى سيارة تتواجد بجوار الأسوار بدون سائق ولمدة طويلة، تقليل نسبة استخدام المواد القابلة للاشتعال داخل المباني، ضرورة تواجد عدد 2 فرد امن على البوابة مع تدريبهم على الإجراءات الأمنية للعمل عند حدوث طارئ.

تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وربطها بغرفتى العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة، إشراف المدرسين على خروج جميع الطلاب بنظام إلى فناء المدرسة وذلك حفاظا على سلامة العاملين بالمنظومة التعليمية.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من إستلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها ، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية ، مؤكداً الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس ( تركيب الزجاج – حمامات – حنفيات – إصلاح تخت وكراسى – أبواب – شبابيك – تغطية اى أسلاك كهربية مكشوفة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، مشيراً إلى دخول 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصل دراسى الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.