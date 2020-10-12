محافظ الشرقية يعزى فى نقيب المحامين بالمحافظة المتوفى بكورونا

الشرقية - فريق المحافظات

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة فى وفاة حسن الصادق نقيب المحامين بالشرقية، فى حضور المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومتولى محمود نقيب محامين شمال الشرقية وطارق الصادق شقيق الفقيد وأعضاء مجلس النقابة وعددٍ من المحامين، وذلك بمقر نقابة المحامين بمدينة الزقازيق.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولكافة المحامين بالشرقية لفقدانهم رمزاً من رموز المحاماة وعلماً من أعلامها، مؤكداً أن الراحل الكريم ساهم بقدر جهده فى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمه للمحامين داخل نقابتهم.

وقال المحافظ إن الفقيد الكريم كان دائم التواصل والتنسيق معى أثناء مرور البلاد بجائحة كورونا ، لتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية لأى حالات إشتباه أو إصابة بالفيروس تلم بأبناء مهنته الشريفه.

ومن جانبهم ، أعرب المحامون عن امتنانهم لزيارة محافظ الشرقية لهم بمقر نقابتهم اليوم، وتقديم واجب العزاء فى وفاة نقيبهم والذى تميز بدماثة الخلق والتاريخ المشرف، فكان صوت المحامين الصادق للمطالبة بحقوقهم، والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم للمشاركة فى بناء الوطن ورفعته.

وكان توفى حسن الصادق نقيب محامين الشرقية، قبل أيام متأثر باصابته بفيروس كورونا، إثر عدوى نقلت إلية خلال جولات انتخابية عقدها كمرشح للدائرة الأولى الزقازيق.