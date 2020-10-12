محافظ الشرقية يتفقد قرية سنهوت ويستجيب للأهالي بتوفير ماكينة للصراف الآلي

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية قرية سنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح ، حيث تفقد المحافظ شوارع القرية سيراً على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة وإزالة المخلفات من على جانبي الطريق ورفع الإشغالات من الشوارع والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

إلتقى المحافظ بأهالي القرية واستمع لمشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالإهتمام بأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مشاكل الصرف الصحي بالقرية ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الدولة لاتدخر جهداً في سبيل الإنتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار خطة الدولة وطبقاً للإعتمادات المالية المتاحة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء وتزويدها بكشافات إنارة حفاظاً على أمن وسلامة المواطن.

وتلبيه لرغبة أهالي القرية في توفير ماكينة صرافة ( ATM) وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء فوراً في مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق لتوفير الماكينة وتلبية كافة إحتياجات المواطنين.