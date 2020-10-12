محافظ الدقهلية يفتتح قسم جراحة القلب والصدر الجديدة للأطفال بمستشفى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ ،والدكتور محمود راشد، والدكتور أحمد مختار ،والدكتورة أسماء النقراشى متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، المستشفى الدولى بالمنصورة، حيث افتتح قسم عناية جراحه القلب والصدر الجديده للأطفال بسعة 7 أسرة والذى أقيم بالجهود الذاتية.

كما أعطى المحافظ إشارة البدء لإنشاء وحده عنايه مركزة جديده استغلالا لمكان كافيتريا قديمه غير مستغله وذلك بتكلفة 6 مليون جنيه بمساهمات المجتمع المدنى.

كما تفقد المحافظ الموقع المقرر له نقل المشرحة القديمه له، ووجه بتنفيذها على مستوى متميز، كما وجه المحافظ لضرورة توفير أماكن انتظار لائقة للمترددين لاجراء تحاليل Pcr للمسافرين للخارج عملا على راحتهم، وكذا ضرورة استغلال الفراغات المتسعة داخل المستشفى فيما يعود على الارتقاء وتحسين مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين من المرضى والمترددين على المستشفى.

وقد اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمه للمرضى والمترددين على المستشفى، وفى مقر الموقع المزمع إنشاء وحده عناية عامه به وجه المحافظ للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بسرعة إعداد دراسة لاستغلال الفراغات لزيادة عدد الاسرة بها لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المرضى، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الفكرة بمساعده المجتمع المدنى لتوفير مايلزم من امكانيات لتنفيذها بالمستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدنى بها مع الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، وايضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، عملا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

وفى لفته انسانية استجاب المحافظ لمطلب أحد المواطنين لإجراء عملية جراحية عاجلة لنجله وكلف مدير المستشفى بإنهاء الإجراءات اللازمه للعملية اليوم وسرعة إجرائها ومتابعة حالته حتى تماثله للشفاء، وفى متابعته لحاله المرضى بالمستشفى العام أكد المحافظ للأطباء وهيئات التمريض أن الكلمة الطيبة للمريض مؤثرة كثيرا فى الحالة الصحية والنفسية للمريض وتأتى فى المقدمه مع حسن أداء الخدمة الطبية له.