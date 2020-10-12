اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرضًا مفتوحًا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:00 ص
محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرضًا مفتوحًا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معرضًا مفتوحًا لمنتجات الشباب تنظمه المحافظة أسفل كوبرى فيصل، ويستمر حتى غدٍ الثلاثاء، ويشارك في المعرض شباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمنتجاتهم وذلك لمساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بالمجان وتحقيق عائد مادى من بيعها وأيضا منتجات أكثر من جمعية من داخل محافظة الجيزة، حيث أكدت المحافظة أنه على من يرغب في المشاركة فى معارض جهاز رعاية وتشغيل الشباب والحصول على فرصة لتسويق المنتجات بالمجان التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.
 
وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة عن قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يومى الأربعاء والخميس 14، و15 أكتوبر الجارى، حيث سيكون اليوم الأول بحضور مسئول (hr) لأحد المطاعم لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف وهى:-
 
1 -  عضو فريق.. الراتب 2700 جنيه – 9 ساعات عمل - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
2 - مديرو أفرع ومساعدون.. الراتب يبدأ من 5000 جنية يشترط خبرة - توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
3-  مندوبو توصيل طلبات.. الراتب يبدأ من 2000 جنيه + نسبة على الاوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
4 -  سائق رخصة أولى وثانية.. الراتب يبدأ من 3200 جنية + نسبة على الأوردر - توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين
 
وفى اليوم الثانى لإحدى شركات الأدوية بحضور مسئول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هى:
1/ مندوب مبيعات – السن (من 22-30 ) المؤهل ( فوق متوسط – مؤهل عالى ) المرتب يبدأ من 2000 جنية + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحى واجتماعى .
 
يتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا.
 

محافظة الجيزة

منتجات الشباب

كوبرى فيصل

المشاريع الصغيرة

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