محافظ الجيزة يعطى مهلة حتى نهاية أكتوبر لتحصيل مديونيات شركات الإعلانات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على ضرورة مراعاة النسق الحضارى والمظهر الجمالى كشرط أساسى لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات بالطرق والمحاور خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون الإعلانات بأنماط موحدة ومنظمة وإعادة تخطيط أماكن الإعلانات التى لا تنطبق عليها تلك المعايير لتتماشى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لمتابعة الوضع الحالى شركات الإعلان المتعاقدة مع المحافظة ومدى التزامها بالمعايير الموضوعة وموقف تحصيل المستحقات المالية و مديونيات الشركات .

وخلال اللقاء منح المحافظ مهلة حتى نهاية الشهر الجارى لمديرى إدارات الإعلانات لتحصيل كافة المديونيات المستحقة علي الشركات الإعلانية وفي حال عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع وإزالة الرسالة الإعلانية.

وأكد المحافظ على عدم السماح بالتراخى فى تحصيل مستحقات الدولة و إحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق مشيرا بأن العائد المادي من الإعلانات يتم استخدامه في أعمال رفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة.

ووجه راشد بالاستعانة بمختصين فى مجال الإعلانات والتنسيق الحضارى لوضع رؤية موحدة يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بالمحافظة علي أن يتم البدء بالمحاور المرورية الجارى تطويرها كنماذج يتم التطبيق عليها ومنها شوارع النيل والسودان ومحي الدين، لافتا إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات يساهم فى تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية وهو ما يحقق الغرض المرجو من الإعلان.















