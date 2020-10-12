محافظ البحيرة يؤكد فحص 274 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتى تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان - تم فحص 274 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريقا متحركا و47 موقعا ثابتا بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.