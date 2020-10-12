محافظ الإسكندرية يمنع وضع إعلانات مرشحى البرلمان على الكورنيش .. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى جوله مفاجئة مساء اليوم الإثنين، تطبيق الضوابط التى وضعتها المحافظة فى تنظيم أعمال الدعاية الإنتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب القادم، حيث تم ضبط بعض المخالفات بوضع إعلانات للمرشحين على كورنيش الإسكندرية.

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة إزالة أى إعلان للمرشحين من كورنيش الاسكندرية، قائلا: الإعلانات بالشوارع الجانبية، ولكن الكورنيش من حق المصريين، وممنوع وضع أى إعلان لأى مرشح على الكورنيش"، ووجه تعليماته إلى مسؤلى الحى بإزالة أى إعلان فورا من الاعلانات التى تم وضعها بطول الكورنيش ،بعد منتصف الليل لعدم إعاقة حركة المرور.

من جهة أخرى، أمر محافظ الإسكندرية بأعمال صيانة للكورنيش وإصلاح" بورجولا" مهدمة بمنطقة لوران، مطالبا بوقف المسؤل عن متابعة أعمال الصيانة بالكورنيش عن العمل للتقصير فى عمله، بالماتابعة مع رئيس الحى التابع له المنطقة.

وكانت محافظة الإسكندرية عن الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب والتى تم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولو أقسام الإعلانات بتلك الجهات.

وجاءت الضوابط كالآتي:

1- قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحى موضح به الشوارع التى سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومى سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين، وفى حالة الإعلان عن الدعاية فى أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حى على حده.

2 - عدم قيام المرشح بوضع اللافتات فى طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجى لخدمات المشروعات.

3 - عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.

4 - عدم وضع أى ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.

5 - عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.

6 - عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الأجناب.

7 - السماح بوضع اللافتات فى الشوارع الفرعية.

8 - عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل بحيث يسهل إزالتها وعدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة بكافة أنواعها.