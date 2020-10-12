محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد تطويرها .. صور

أسيوط فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، مستشفى الزراعيين، بعد تطويرها، كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الاجتماعى لنادى الزراعيين بحى شرق مدينة أسيوط، يرافقه الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين، وذلك ضمن خطة النقابة لتطوير أصولها ومقراتها وأنديتها على مستوى الجمهورية، وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها وأهالى المحافظة.

حضر الافتتاح والتفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس السيد عبداللطيف وكيل النقابة العامة، والمهندس محمد الشورى سكرتير عام النقابة العامة، والمهندس عبدالرؤوف الجمل أمين عام صندوق النقابة العامة، ومن فرع النقابة بأسيوط المهندس أحمد هريدى رئيس فرع النقابة بالمحافظة، والمهندس أسامة إبراهيم أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد السعيد غانم سكرتير عام فرع أسيوط، والمهندس حنا شحاتة مسعود، والمهندس محمد طه العادلى، والمهندس محمد محمود فتحى أعضاء مجلس إدارة النقابة بالمحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة عن مراكز المحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين، لبحث تفعيل الدور المجتمعى للنقابة بالمحافظة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ودعم المشروعات التنموية، ثم قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح مبنى مستشفى الزراعيين بعد تطويره، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وأعضاء النقابة، وعقب الافتتاح استمع المحافظ ومرافقوه إلى فيلم تسجيلى عن بعض أعمال التطوير التى تمت، ثم تفقدوا أقسام المستشفى من عيادات خارجية ومعامل وغرف العمليات وقسم الحضانات وذلك للوقوف على أعمال التطوير.

واستكمل المحافظ جولته يرافقه نقيب الزراعيين بتفقد أعمال انشاء المبنى الاجتماعى لنادى الزراعيين بحى شرق، وتابع أعمال الإنشاء، والتقى بأعضاء مجلس الإدارة، مشددا على تكثيف أنشطة النقابة بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمبنى الاجتماعى وأعمال التطوير التى تمت.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية دور النقابات المهنية والعمالية على مستوى المحافظة فى دعم مشروعات التنمية وخلق فرص عمل وتدريب الشباب وصقل خبرات أعضائها وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والبشرية، فضلًا عن دورها فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات والمجالات، مشيدًا بدور نقابة الزراعيين واهتمامها بحسن استغلال أصول النقابة وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها وللمواطنين مطالبًا جميع النقابات والاتحادات العمالية بالتكاتف لخدمة الوطن وتبنى مشروعات تنموية تعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وأشار نقيب الزراعيين إلى جهود النقابة لتنمية مواردها الذاتية من خلال حسن استغلال الأصول بمختلف محافظات الجمهورية وحسن إدارتها وتطوير مقراتها وخدماتها المقدمة لأعضائها الذين تجاوزوا مليون مهندس زراعى على مستوى الجمهورية فضلًا عن خدماتها المقدمة للمواطنين ضمن المشاركة المجتمعية بالإضافة إلى مشاركة النقابة فى تنفيد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .



محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين ويتفقد مبنى النادي



محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين ويتفقد مبنى النادي



محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين ويتفقد مبنى النادي