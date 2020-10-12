محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مفاجئة الأعمال الجارى تنفيذها بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب للوقوف على معدلات التنفيذ والتى بلغت 94% والذى يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان ويأتى انشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التى يجرى تنفيذها بالمجمع وتابع أعمال توصيل المرافق وخاصة أعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء للمجمع وخطوط التليفونات واستمع إلى شرح من مهندسى الشركات المنفذة للأعمال التى تم تنفيذها كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التى يجرى تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء مشدداً على سرعة نهو الأعمال وفقًا للشروط الفنية والمواعيد الزمنية.

وقال محافظ أسيوط إن المجمع سوف يساهم فى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير فى تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية معلناً تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهاً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذى يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.



محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة



محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة



محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة