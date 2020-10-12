مجموعة العشرين قد توافق على تمديد مبادرتها لتعليق سداد الديون لستة أشهر فقط

رويترز

قال رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، اليوم، الاثنين، إن بعض الدول الدائنة في مجموعة العشرين، تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بفيروس كورونا لعام آخر، ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع.

ومتحدثا إلى الصحفيين بينما تستمر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا العام عن بعد، قال مالباس إن مجموعات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشرين لم تتوصل لإتفاق بشأن مسعى المؤسستين الماليتين لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.

وأضاف قائلا "أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية.. ربما يكون تمديدا لستة أشهر يمكن تجديده اعتمادا على استدامة الدين."