اليوم السابع
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مجموعة العشرين قد توافق على تمديد مبادرتها لتعليق سداد الديون لستة أشهر فقط

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:50 م
مجموعة العشرين قد توافق على تمديد مبادرتها لتعليق سداد الديون لستة أشهر فقط ديفيد مالباس
رويترز

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قال رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، اليوم، الاثنين، إن بعض الدول الدائنة في مجموعة العشرين، تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بفيروس كورونا لعام آخر، ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع.
 
ومتحدثا إلى الصحفيين بينما تستمر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا العام عن بعد، قال مالباس إن مجموعات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشرين لم تتوصل لإتفاق بشأن مسعى المؤسستين الماليتين لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.
 
وأضاف قائلا "أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية.. ربما يكون تمديدا لستة أشهر يمكن تجديده اعتمادا على استدامة الدين."

رئيس البنك الدولى

ديفيد مالباس

مجموعة العشرين

إعفاء الدول الأكثر فقرا

خدمة الديون

فيروس كورونا

صندوق النقد الدولي

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