مجموعة السبع : عملة ليبرا الرقمية يجب ألا تبدأ حتى يجرى تنظيمها بطريقة مناسبة

رويترز

أظهرت مسودة بيان لمجموعة السبع ، أن الزعماء الماليين لأكبر سبعة اقتصادات في العالم سيقولون، غدا، الثلاثاء، إنهم يعارضون إطلاق عملة ليبرا الرقمية لفيسبوك حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة.

وقالت المسودة، التي جرى إعدادها لاجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، إن المدفوعات الرقمية قد تحسن الوصول إلى الخدمات المالية وتقلص أوجه القصور والتكاليف.

لكن مسودة البيان، التي اطلعت عليها رويترز، قالت إن مثل هذه الخدمات المالية يجب أن تخضع لإشراف وتنظيم بطريقة مناسبة حتى لا تقوض الاستقرار المالي وحماية المستهلك والخصوصية والأمن السيبراني.

وأضافت أنه بدون إشراف مناسب فإن مثل هذه العملات الرقمية قد تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الأرهاب وقد تقوض نزاهة الأسواق والحوكمة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.