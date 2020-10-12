مجلس التعاون يؤكد حرص أمير الكويت على دعم وتعزيز البيت الخليجى

أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، دعم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمسيرة مجلس التعاون، والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرته إلى آفاق أرحب.

وقال الحجرف - في تصريح صحفي عقب لقاء أمير الكويت، اليوم، الاثنين، "استمعنا إلى توجيهات أمير الكويت فيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستذكرين المساهمات الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في دعم وتعزيز هذه المسيرة المباركة".

وأضاف أن أمير الكويت أكد، خلال اللقاء، حرصه الكامل على دعم هذه المسيرة والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آفاق أرحب بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون وشعوبها من خلال العمل مع قادة دول المجلس لتحقيق أهدافه، التي يحتاج الجميع إلى ترجمتها على أرض الواقع لكي يشعر المواطن الخليجي بهذه المنجزات.

وتابع الحجرف قائلا "كلام أمير الكويت كان صريحا كما عهدنا من سموه، وأيضا كان مركزا على دعم هذه المسيرة المباركة، لكي تحقق ما هو مأمول، خدمة لشعوبها ودعما لاستقرار وأمن دول مجلس التعاون".