اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:54 م
خالد صلاح
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مباحثات نمساوية سعودية حول التعاون المشترك والقضايا الاقليمية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:44 م
مباحثات نمساوية سعودية حول التعاون المشترك والقضايا الاقليمية فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
أ ش أ

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بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان فى لكسمبورج علاقات التعاون بين السعودية ودول الاتحاد الاوروبي ، وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين أن المباحثات تطرقت الى مناقشة عدد من القضايا الدولية والعلاقات الإقليمية.
 
كان وزير خارجية النمسا قد بدأ فى وقت سابق زيارة الى لكسمبورج للمشاركة فى اعمال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الاوروبي والذي عقد لمناقشة عدة ملفات مهمة منها الاوضاع فى اقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان والازمة السياسية فى بيلاروسيا وحوار كوسوفو .
 

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