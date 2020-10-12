مايا مرسى تشيد بمساندة المرأة المصرية لأسرتها وبلدها.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية قدمت تضحيات كبيرة عبر التاريخ ونضال ضد الأعداد والاحتلال والإرهاب الغاشم، وكانت سند لأسرتها والبلد كلها، لافتة إلى أن القوات المسلحة تقدر المرأة المصرية ودورها فى المجتمع، وظهر هذا خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالأمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، المذاع عبر القناة الأولى، الشكر للقوات المسلحة لدورها الداعم للمرأة المصرية طوال مراحلها التاريخية، مشددة على أن المرأة المصرية تدرك الانتماء لهذا الوطن، وتسعى إلى الحفاظ عليه، ويظهر ذلك خلال دورها فى الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن جينات المرأة المصرية لا تتغير، منذ أيام الفراعنة وظهر ذلك فى العديد من المناسبات العظيمة، ولديها عقيدة في الثبات والتحمل والاستمرار في الدفاع عن الوطن، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لها سطرت بطولات على مدار التاريخ بعضهم معروفات وبعضهن غير معروفات، مؤكدة أن هناك سيدات تطوعن فى الجيش وقمن ببطولات كبيرة خلال فترة حرب 6 أكتوبر المجيدة.