مؤتمر علمى يوصى بتفعيل رؤية مصر 2030 الخاصة بالنهوض بالاقتصاد الرقمى

(أ ش أ)

قال الدكتور علاء الدين الغرباوى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن المؤتمر العلمى الثامن عشر الذى نظمته كلية التجارة جامعة الاسكندرية والذي عقد تحت عنوان "التحول الرقمي"أوصى بتفعيل رؤية مصر 2030 الخاصة بتطبيق الاستراتيجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الرقمى، مع ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات .

وأضاف "الغرباوي" - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد علي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات فى تطبيق الرقمنة للوقوف علي العوامل والاسباب التي أدت إلى نجاحها، بالاضافة إلى ضرورة تنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد علي تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.

وأوضح أن المؤتمرأوصي أيضا بإدراج بعض المقررات عن الاقتصاد الرقمى في البرامج الدراسية لكليات وأقسام الاقتصاد والإدارة والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على سن وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى وخاصة المتعلقة بالتوقيع الالكترونى والمحاكم الالكترونية للقضاء على التعثرات التجارية لرواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالاضافة إلى ضرورة العمل للقضاء على الأمية الإلكترونية كخطوة أولية لمواكبة سياسات واليات التحول الرقمى المستقبلية.

وأكد الاهتمام بإنشاء بنية تحتية قوية للتحول الرقمى تقوم على شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأدواتها، والتحول للحكومة الالكترونية والتوسع فى نظام الشمول المالى، وأتخفيض تكلفه شبكة الانترنت وزيادة سرعتها وكفائتها، وضرورة تشجيع رواد الاعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الاعمال الرقمية، نظرا لسرعة نموها ومساهمتها فى دعم الاقتصاد القومى.

ونوه المشاركون فى المؤتمر بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتشريعات اللازمة للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية مثل "البيتكوين والبلوكتشين" وأن تسرع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتطبيق سياسة التدريب المستمر على برامج التكنولوجيا الرقمية، والنظم الإلكترونية لاستيعابها وتوظيفها بكفاءة وفاعلية، بالاضافة إلى ضرورة التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تطبيق ادوات التحول الرقمى مثل تقنية الشبكات العصبية لتحسين عملية صنع القرار،لتحسين جودة أحكامهم المهنية.

ولفت المؤتمر إلى ضرورة الاستمرار فى مبادرات التحول الرقمى فى مصر، والاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لها، لما لها من تأثيرات واضحة على كل من الاستقرار المالى، والحد من التهرب الضريبى والفساد المالى وزيادة المستثمرين فى أسواق المال، مؤكدا ضرورة تطوير المنظومة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الالكترونية الحديثة والذكاء الإصطناعى للارتقاء بمستوى الأداء الضريبى ولإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية بما يساعد فى مكافحة التهرب الضريبى وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للاقتصاد الرسمى بالاضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الذكية المستدامة للحفاظ على الطاقة والموارد والبيئة.