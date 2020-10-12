لجنة مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوحدة المحلية في سفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، أن لجنة مفاجئة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى، بدأت منذ صباح اليوم التحليل للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارة التعليمية بسفاجا، للكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة بين العاملين .

وأكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها ، أن اللجنة ترأسها المهندس أحمد شافعى رئيس لجنة التحليل على تعاطى المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتور أحمد عبد الشافي، من مصلحة الطب الشرعي، والدكتور عبدالرحمن مصطفى ممثل وزارة الصحة ، وإسماعيل إمبابى وأشرف عزت فريق التمريض.

وأوضحت أنه سوف يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

لجنة لعمل تحليل لموظفى مجلس مدينة سفاجا

اللجنة أثناء مباشرة عملها

لجنة تحليل المخدرات للعاملين بمجلس سفاجا

لجنة تحليل المخدرات للعاملين بمجلس سفاجا

موظفو مدينة سفاجا