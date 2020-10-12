اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوحدة المحلية في سفاجا.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:58 م
لجنة مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوحدة المحلية في سفاجا.. صور لجنة تحليل المخدرات لموظفى مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، أن لجنة مفاجئة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى، بدأت منذ صباح اليوم التحليل للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارة التعليمية بسفاجا، للكشف عن المتعاطين للمواد المخدرة بين العاملين

وأكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها ، أن اللجنة ترأسها المهندس أحمد شافعى رئيس لجنة التحليل على تعاطى المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتور أحمد عبد الشافي، من مصلحة الطب الشرعي، والدكتور عبدالرحمن مصطفى ممثل وزارة الصحة ، وإسماعيل إمبابى وأشرف عزت فريق التمريض.

وأوضحت أنه سوف يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

 

1dea3822-143d-499f-9001-97c3fcd91128
لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

 

20eb98dd-43ff-4fe2-9113-0aea8494ec55
لجنة لعمل تحليل لموظفى مجلس مدينة سفاجا

 

095cd748-cc42-4a1a-bacc-6b05b6684e1c
اللجنة أثناء مباشرة عملها
 
c52bbb25-ef8e-4be9-9a24-0e7c72246838
لجنة تحليل المخدرات للعاملين بمجلس سفاجا

 

cb6bdc8a-4c8a-46ca-b877-249a247fdddf
لجنة تحليل المخدرات للعاملين بمجلس سفاجا
f923b49c-9fbd-4208-9ad5-dc0bc42d7f88
موظفو مدينة سفاجا

 

 


البحر الاحمر

تحليل مخدرات

سفاجا

مجلس مدينة سفاجا

تحليل مخدرات للموظفين

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة سفاجا : ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس (صور)

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:40 ص

مجلس مدينة سفاجا يستجيب للمواطنين بتوسعة طريق المقابر.. صور

الأحد، 04 أكتوبر 2020 12:52 م

إطلاق مبادرة "الجمعة تجمعنا" لرفع كفاءة وصيانة الأحياء وتقسيمات سفاجا.. صور

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 06:50 م

رئيس سفاجا تؤكد على تشديد الرقابة والتفتيش على منافذ الكارتة والمواقف بالمدينة ..صور

الخميس، 01 أكتوبر 2020 12:36 م

لجنة لمراجعة التراخيص ومنح خطابات استكمال وبدء أعمال البناء في سفاجا.. صور

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 01:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة