لبنان يعلن تشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل

كتب مصطفى عنبر

أعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية عن تشكيل الوفد اللبنانى الذى سيشارك فى التفاوض التقني لترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

ويتألف الوفد اللبنانى -وفقا لوسائل إعلام لبنانية- من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ، ​وسام شباط​، الخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الجاري أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.