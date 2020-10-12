كل ما تريد معرفته عن التعليم "الهجين".. إنفوجراف

أعلنت وزارة التعليم العالي، خطة تطبيق نظام التعليم الهجين، ويعتمد هذا النظام على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز مراحل وخطوات تطبيق التعليم الهجين، في العام الدراسي الجديد، وهي: -

ـ تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.

ـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ تعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.

ـ التشديد على ارتداء الكمامات.

ـ احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه"

و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين".

ـ استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني.

ـ التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالبنية التحتية.

ـ تدريب أعضاء هيئة التدريس.

ـ الدعم المستمر للطالب على كل المستويات.

ـ استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.

ـ إنتاج المقررات الإلكترونية أو استخدام المتاحة مجانا.

ـ تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية.

ـ إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرحها طبقا للجدول الدراسى.

ـ توفير المصادر العلمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت.

ـ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل المواد المستعان بها فى المقرر.