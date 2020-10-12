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كشف أثرى بالمنيا.. تمائم وجعارين داخل تابوت كبير كهنة جحوتى بمنطقة آثار الغريفة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:36 م
كشف أثرى بالمنيا.. تمائم وجعارين داخل تابوت كبير كهنة جحوتى بمنطقة آثار الغريفة كشف آثرى
كتبت آمال رسلان

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كشفت البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، مجموعة من التمائم والجعارين مختلفة الأشكال والأحجام داخل تابوت جحوتى إم حتب، كبير كهنة الإله جحوتي من الأسرة 26، الذى عثرت عليه البعثة الأسبوع الماضى داخل بئر للدفن.
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، أنه أثناء فحص التابوت بعد فتحه تم العثور على مجموعة من التمائم عبارة عن جعران القلب وجعران مجنح وتميمة على هيئة رأس حتحور وتمائم أخرى تمثل أبناء حورس الأربعة.
 
وأشار إلى أن استمرار أعمال الحفائر بالمنطقة أسفرت أيضا العثور على بئر آخر للدفن بعمق 10 آمتار  بداخله حجرة كبيرة للدفن بها نيشات مقطوعة فى الصخر ومبطنة بألواح حجرية، وسوف تقوم البعثة بإزالة هذه الألواح للكشف عما ورائها من أسرار.
 
جدير بالذكر أن حفائر البعثة الأثرية المصرية، كشفت الأسبوع الماضى، فى موسمها الرابع بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا عن بئر للدفن بعمق 5 أمتار بداخله تابوت مصنوع من الحجر الجيرى لكبير كهنة الاله جحوتى، ويدعى جحوتى إم حتب من الأسرة الـ 26، وكان يشغل أيضا منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا إيست الذى كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018. 
 
وقد زين التابوت بمناظر تمثل أولاد حورس الأربعة فى حالة جيدة من الحفظ بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس. 
 
كما نجحت البعثة الأثرية خلال مواسمها الثلاثة السابقة فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة  الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته  الأشمونين، و 19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزى، ولا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز الغريفة.
 
 
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الغريفة

اثار الغريفة

كشف اثرى

المنيا

اخبار مصر

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