زغرب ( ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى كرواتيا، اليوم الاثنين، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 وفيات ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية على موقعها الإلكتروني - إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2712 حالة .. فيما لا يزال هناك 404 مرضى بكورونا في المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج، منهم 27 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.