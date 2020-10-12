وفي المجمل، سجلت الدولة الواقعة بشرق أوروبا حتى الآن 20 ألفا و621 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ ظهور الوباء على أراضيها في منتصف شهر فبراير الماضي، و327 حالة وفاة ناجمة عنه، و17 ألفا و582 حالة شفاء تام، منهم 284 متعافيا تم تسجيلهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا للبيان الرسمي.