اليوم السابع
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كبير الأطباء بالبيت الأبيض ينفى دعمه لأى مرشح رئاسى بالانتخابات الأمريكية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:11 ص
كبير الأطباء بالبيت الأبيض ينفى دعمه لأى مرشح رئاسى بالانتخابات الأمريكية كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى
رويترز

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قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى يوم الأحد إنه لم يعلن دعم أى مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحا أنه خلال عمله، والذى دام 5 عقود، لم يؤيد أى مرشح سياسى علانية.

وأضاف أنه لم يوافق على الظهور فى إعلان فى حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب وإن تصريحاته أُخرجت من سياقها.

وقال فاوتشى فى بيان "خلال ما يقرب من خمسة عقود من عملى في مجال الخدمة العامة لم أؤيد علانية أي مرشح سياسي".

وأضاف بيانه أن "التعليقات المنسوبة لي دون إذني في إعلان حملة الحزب الجمهوري أخذت من سياق بيان واسع أدليت به قبل شهور بشأن جهود مسؤولي الصحة العامة الاتحاديين".

 

 


أنتونى فاوتشى

البيت الأبيض

انتخابات الرئاسة الأمريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

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