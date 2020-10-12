قناة عراقية: الجيش العراقى يحقق بمقتل عميد رميا بالرصاص على يد عقيد

كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ، اليوم الاثنين، عن مقتل ضابط برتبة عميد ركن على يد زميل له في محافظة ديالى، فيما أشارت إلى إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادثة. وفقا للموقع الإلكترونى لقناة السومرية نيوز العراقية.

وقالت الوزارة في بيان -وفقا لـ"السومرية نيوز" ، أن "الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى حصل بعد حدوث مشاجرة بين امر المدرسة العميد الركن (عدنان خلف وكاع) ومساعده العقيد (وائل خليل إبراهيم) أثناء العمل تطورت إلى إستخدام السلاح".

من جهة أخرى ، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم ، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"آمر مفرزة الاغتيالات" لدى تنظيم "داعش" في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقال رسول في بيان تلقت ، إنه "بعد مُطاردة استمرت نحو 10 ساعات، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، يلقون القبض على ما يسمى آمر مفرزة الاغتيالات في قاطع الكرمة - الأنبار، والذي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية".