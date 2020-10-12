اليوم السابع
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قرغيزستان تعلن رفع الحظر على المعاملات المالية الدولية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:23 م
قرغيزستان تعلن رفع الحظر على المعاملات المالية الدولية قرغيزستان
كتب أحمد عرفة

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ألغى بنك قرغيزستان الوطنى المركزى، الحظر الذى كان قد فرضه على المعاملات المالية الدولية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بنك قرغيزستان الوطني المركزى، إنه تم اتخاذ قرار بالسماح بإجراء المعاملات والتحويلات الدولية عبر نظام SWIFT، وقنوات الاتصال البديلة اعتبارا من يوم 13 أكتوبر.

 

وفى وقت سابق، قال مكتب رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف اليوم الاثنين، إنه تلقى طلبات بتمديد حالة الطوارئ في العاصمة بشكك لما بعد 21 أكتوبر لإعادة استقرار الأوضاع فيها بعد أسبوع من الاضطرابات.

 

وأضاف مكتب الرئيس في بيان، أن الاقتراح جاء من قائد العاصمة الذي التقى الرئيس مع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين.


قرغيزستان

بنك قرغيزستان الوطني المركزي

معاملات ماليه

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