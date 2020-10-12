فيديو جديد لقصف طائرات أذربيجانية على مواقع عسكرية لأرمينيا في قره باغ

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو جديدة بثتها وزارة الدفاع الأذربيجانية، فيديو جديدا تقول إنه يظهر قصفها خلال يومي السبت والأحد على مواقع تابعة للجيش الأرميني في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين، وذلك بعد زعمها خرق أرمينيا الهدنة في المنطقة، حسب تصريحات الطرف الأذربيجاني.

وشهدت اللقطات تصويب صواريخ خارجة من طائرات عسكرية تابعة لأذربيجان على مواقع وعربات عسكرية تابعة للجيش الأرميني في منطقة قره باغ.



قصف مواقع عسكرية لارمينيا

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الإثنين، إنه لا يعلم متى ستبدأ المحادثات مع أرمينيا بشأن النزاع على إقليم ناجورنو قرة باغ، لكنه أضاف أنه ينبغي مشاركة تركيا في عملية الحل، جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الهدنة الهشة بين طرفي القتال.

وتبادلت قوات من الأرمن ومن أذربيجان الاتهامات اليوم الاثنين، بشن هجمات جديدة في ناجورنو قرة باغ وحوله، بعد أيام قلائل من سريان وقف لإطلاق النار يهدف لوقف أعنف معارك تدور بسبب الإقليم منذ أكثر من 25 عاما.

وقال علييف إن مجموعة مينسك، التي تشكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، متحيزة، وإنه يتعين مشاركة أنقرة في عملية الحل.

وكشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن أن أذربيجان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية.

وذكر موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشئون التركية أنه بلغت واردات أذربيجان من تركيا، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن حكومة أنقرة في سبتمبر الماضي، نحو 77 مليونًا و167 ألف دولار، وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية لأذربيجان بلغت 1.9 % من صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي، وبلغت بالمجمل 16 مليارًا و13 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بـ77 مليونا و167 ألف دولار، وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا خلال سبتمبر، زاد بنسبة 4.8% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28.5 % مقارنة مع أغسطس الماضي.

كما أشارت البيانات إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، فيما وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة المذكورة، مليارًا و521 مليونا و396 ألف دولار.