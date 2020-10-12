فضيحة فى البرازيل بسبب التكدس أمام مركز للتسوق فى الافتتاح.. فيديو وصور

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا سيكستا" الإسبانية إن سلسلة تسوق تابعة لرجل أعمال معروف صديق لرئيس البرازيل جايير بولسونارو احتفل بافتتاح الفرع 150 له فى البرازيل وسط حشد كبير دون وجود أى إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا فى المبنى، ولم يتم احترام التباعد الاجتماعى وتكدس العملاء عند الأبواب.

ووقع الحدث فى عاصمة ولاية بارا، واضطرت المدينة الى إلغاء موكب شمعة الناصرة التقليدى ، أهم احتفال دينى أمس الأحد، فى الوقت الذى تداولت الشبكات الاجتماعية صور حشد فى مركز التسوق للاستفادة من مبيعات الافتتاح.



مركز تسوق بالبرازيل

وألقى وزير الصحة العامة فى بارا باللوم على بلدية بيلين لعدم مراقبة المكان وأكد أنه أرسل دورية صحية بعد التكتل، مالك السلسلة هو "لوسيانو هانج" وهو مدافع عام عن جايير بولسونارو، والذى قلل عدم مرات من آثار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانج كان موجودا فى الافتتاح وظهر فى الفيديو وكان موظفين يعاقونه دون ارتداء الكمامة، وشارك رجل الأعمال فى أنشطة مختلفة وتفاعل مع العملاء وكان الرقص يملأ المكان الذى يبلغ مساحته حوالى 7000 متر مربع.

واحتشد مئات العملاء على باب المركز التجاري ، وكثير منهم يرتدون أقنعة ، لكن دون مسافة بين الناس، وتجاوزت البرازيل 150 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا ، وسجلت بارا أكثر من 38 ألف حالة إصابة بكوفيد -19 و 2213 حالة وفاة.

تم إغلاق المكان من قبل الشرطة خلال فترة ما بعد الظهر ، فيما تم نقل المسؤول المحلي إلى مركز الشرطة للدفاع عن مخالفة أنظمة الصرف الصحي، وأشارت أمانة الصحة العامة بالولاية إلى أنه على الرغم من أن التفتيش كان مطابقًا لبلدية بيلين ، إلا أنها اتخذت إجراءات بشأن هذه المسألة بعد التحقق من انتهاك القيود مع فريق المراقبة الصحية.