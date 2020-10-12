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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:56 م
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فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة الإصابات الجديدة بكورونا والوفيات في ازدياد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:56 م
فرنسا تسجل تباطؤا في وتيرة الإصابات الجديدة بكورونا والوفيات في ازدياد كورونا - ارشيفية
رويترز

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سجلت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الاثنين 8505 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ مجمل الإصابات 743479.
 
ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن الأعداد القياسية التي سجلتها البلاد خلال اليومين الماضيين بعد أن رصدت 26896 إصابة يوم السبت و16101 إصابة يوم الأحد.
 
وتميل حصيلة الاثنين إلى الانخفاض مع إجراء فحوص أقل للفيروس يوم الأحد، أما المتوسط المتغير لمعدلات الإصابة الجديدة على مدى سبعة أيام فتجاوز 17 ألف حالة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، ليبلغ 17029.
 
وزاد عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بكوفيد-19 الناجم عن كورونا 95 حالة ليصل إجمالا إلى 32825، وذلك مقارنة مع 46 وفاة أمس الأحد

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