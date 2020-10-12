وأضافت الشبكة أن حالة التأهب القصوى تفرض في المناطق التي تتخطى 250 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة على مدى سبعة أيام، والمدن التي تتخطى 100 إصابة لدى السكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، والتي تبلغ نسبة إشغال مصابي كوفيد-19 فيها 30% من إجمالي أسرة أقسام الإنعاش في مستشفياتها، مشيرة إلى أن حالة التأهب القصوى تفرض إغلاق الحانات وقاعات الرياضة وتشديد القيود في المطاعم وخفض نسب الحضور في الجامعات وفرض حد أقصى للرواد في المراكز التجارية.

يذكر أن فرنسا سجلت في بدء الجائحة 32 ألفا و684 وفاة بفيروس "كوفيد-19".



