فحص 84 ألف 447 طفل بالشرقية بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

الشرقية – فريق المحافظات

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، قامت بفحص 84 الف 477 طفل حديثى الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتى 28 يوم من خلال الأجهزة السمعية، بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة التى يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بها.

وأوضح مسعود بأن المبادرة الرئاسية يتم العمل بها بالمحافظة من خلال 150 مركز طبى ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيرا إلى أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفى حالة عدم الإجتياز يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفى حالة عدم الإجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفى حالة الإحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة، وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 2 مليون ، 600 ألف طفل حديثى الولادة على مستوى الجمهورية، وعدد 150 ألف طفل على مستوى المحافظة.