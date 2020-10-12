اليوم السابع
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غلق مراكز للدروس الخصوصية فى الطالبية وبولاق ومصادرة محتوياتهم بالجيزة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:23 م
غلق مراكز للدروس الخصوصية فى الطالبية وبولاق ومصادرة محتوياتهم بالجيزة غلق مراكز للدروس الخصوصية بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، مركزين للدروس الخصوصية، بحي الطالبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة حازمة لمراكز الدروس الخصوصية، كما أغلقت المحافظة سنتر للدروس الخصوصية بشارع مسجد المغفرة متفرع من شارع الاربعين خلف مدرسة حسام الدين فى حى بولاق الدكرور، كما تم مصادرة محتوياتهم. 
 
أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سنتر للدروس الخصوصية به 11 قاعة للدروس، شمال الجيزة،فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وكذا غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.
 
وشن حى شمال الجيزة اليوم حملة مكبرة برئاسة رئيس الحى أسفرت عن ضبط سنتر جمعية مسجد الرحمن التعليمى والذى يحتوى على 11 قاعة تعليمية بالدور الثالث والرابع، وتم مصادرة 760 كرسى و28 مروحة و6 سماعة وتلاجة واستاند وتم إيداعهم مخازن الحى وغلق وتشميع 11 قاعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى السياق تم ضبط مركز المحسن للدروس الخصوصية بشارع 6 أكتوبر بحى بولاق الدكرور وتم مصادرة الأدوات وإيقاف النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وتم ضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين بقرية شنباري بمركز ومدينة أوسيم، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث تم شن حملة إشغالات على المخالفين بقرية شنبارى بأوسيم، وتم ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين وجاري تحرير المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

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