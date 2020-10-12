غلق مراكز الدروس الخصوصية بالوادى الجديد ومجموعات تقوية مجانية لدعم الطلاب

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن تنفيذ خطة محكمة من أجل السيطرة على ظاهرة الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسى الجديد ، والتى جرى تنفيذها منذ بداية أزمة كورونا ، حيث جرى إغلاق مراكز للدروس الخصوصية، وحذرت من يقوم بإعطاء دروس خصوصية بالوقف عن العمل والتحويل للتحقيق، عقب إغلاق 4 سناتر لإعطاء الدروس الخصوصية بمدينتى الخارجة والداخلة، وتم تحرير محاضر رسمية بالواقعة وتم التنبيه عليهم بعدم تجميع الطلاب فيها مرة أخرى.

وقال الدكتور جمال حسن مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن المديرية دأبت على محاربة الدروس الخصوصية بعقد مجموعات تقوية ومراجعة لطلاب الشهادات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وتوفير معلمين بجميع التخصصات الدراسية وفقا لجدول أسبوعى لطلاب المرحلة الثانوية بالخارجة، وتم تعميم الفكرة على باقى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وحققت نجاحا كبيرا فى الحد من انتشار الدروس الخصوصية.

وأضاف مدير القطاع، أنه تم استعرض آخر المستجدات حول الاستعدادت لانطلاق العام الدراسى الجديد، حيث جرى تشكيل لجان دورية بجميع الإدارات التعليمية من شأنها القيام بجولات ميدانية لمتابعة جاهزية جميع المدارس لانطلاق العام الدراسى الجديد مع المتابعة اليومية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة، وكذا رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدرسة وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وإجراءات الأمن والسلامة بما يضمن سلامة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمى.

وأكد حسن على الانتهاء من نشرات التنقلات والندب الخاصة بالمعلمين ، ومن ثم ضرورة سد العجز بجميع المواد الدراسية ، ووضع الجداول المدرسية وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم، وضرورة الالتزام بالزى المدرسى لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وكذا الزى الموحد للمعلمين والذى من شأنه تمييز المعلم داخل المدرسة والحفاظ على هيبتة وكرامته فضلا عن إضفاء الجانب الجمالى والحضارى داخل المدارس والقضاء على الفوارق الاجتماعية.

وكيل تعليم الوادى الجديد مع المعلمين

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد الكتب المدرسية

وكيل تعليم الوادى أثناء تفقده الفصول



لقاء وكيل تعليم الوادى مع المعلمين