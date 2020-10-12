غرفة الغوص تحذر محبى الأنشطة البحرية من التعامل مع كيانات غير مرخصة سياحيا

كتبت آمال رسلان

طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التعاون معها من محبى وممارسى تلك الأنشطة لمحاربة الكيانات غير القانونية والتى تعمل فى هذا المجال من خلال غير مختصين، ما يعرض حياة السياح والزوار للخطر، بالتواصل المباشر مع الغرفة للإبلاغ الفورى عن أى مركز لا يعمل بترخيص من وزارة السياحة والآثار.

وقالت الغرفة فى بيان: "تعمل غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على محاربة الكيانات غير القانونية المخالفة للقانون التي تقدم الأنشطة بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار".

وأضافت أنه من خلال الموقع الإلكترونى للغرفة بإمكانك معرفة قائمة الكيانات غير القانونية (سواء شركات أو كيانات تتواجد عبر الإنترنت أومواقع التواصل الاجتماعى).

ونصحت الغرفة ممارسى الأنشطة البحرية بعدم التعامل مع هذه الكيانات وتشجع الجميع على التواصل معنا للإبلاغ عنها، حيث لابد قبل الاتفاق على اى رحلة بحرية التأكد من حصول المركز على ترخيص وزارة السياحة.

ووضعت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عددا من التعليمات الهامة الخاصة بالمنشآت التى تقدم أنشطة الشراع والمحترفين العاملين بها، وعممت الغرفة تلك الاشتراطات على مراكز الغوص للالتزام بها.

وتتضمن الاشتراطات، على المُدير الفنى للمنشآت التي تقدم أنشطة الشراع وجوب إجتياز إختبار الغرفة الخاص بأحد أنشطة الشراع وأن يكون حاصل على بطاقة الغرفة، و على جميع المحترفين الذين يقدمون أنشطة الشراع بجميع أنواعها وجوب إجتياز إختبار الغرفة وأن يكونوا حاصلين على بطاقة الغرفة.

فى حالة وجود مُدرب يقدم أكثر من نشاط من أنشطة الشراع (ألواح شراعية - كايت سيرف - قوارب شراعية) وجوب إجتياز الإختبارات الخاصة بكل نشاط ويصدر له بطاقة واحدة مثبت بها الأنشطة المستوفى شروطها، ويجب على المحترف المسؤول عن أنشطة الشراع في مراكز الأنشطة البحرية (التى تقدم أى أنشطة أخرى بالإضافة لأنشطة الشراع) أن يكون حاصلاً على بطاقة الغرفة بعد إجتياز الإختبار الخاص بالنشاط.

وعلى يخوت السفارى المضاف لها نشاط الكايت بترخيص وزارة السياحة وجوب الاستعانة بمدرب كايت حاصل على بطاقة الغرفة أثناء تنفيذ رحلات السفارى كايت.