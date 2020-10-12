غادة والى: جائحة كورونا لن توقف جهود مكافحة الاتجار بالبشر والأدوية المغشوشة

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة، لمكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة، أن جائحة فيروس كوفيد 19، لن توقف التقدم الذى تم إحرازه فى مكافحة الاتجار بالبشر والأدوية المغشوشة، والجرائم البيئية.

وقالت والى فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يجتمع العالم هذا الأسبوع للانتقال بمكافحة الجريمة المنظمة إلى المستوى التالى. عمل مهم مؤتمر التنوع البيولوجى COP10 إلى اتفاقية الأمم المتحدة، لتكثيف العمل المشترك والتصدى للتهديدات الناشئة، 7 قرارات قيد المناقشة، وحوالي 60 حدثًا جانبيًا افتراضيًا".



الدكتورة غادة والى



غادة والى

وتابعت:"في الأوقات الصعبة، نحتاج إلى تعاون دولي أكثر من أي وقت مضى، يلتقي 75% من أكثر من 1000 من مندوبى COP10 # بشكل افتراضى مع الترجمة الفورية عن بُعد، بفضل التكنولوجيا وموظفي مكتب الأمم المتحدة في فيينا، لن يوقف كوفيد التقدم ضد الاتجار بالبشر والأدوية المغشوشة والجرائم البيئية والمزيد".