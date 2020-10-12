عودة رحلات البالون الطائر للتحليق بسماء الأقصر بعد توقف 7 أشهر بسبب كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إنطلاق أولى رحلات البالون الطائر والتى تقل أفواجا سياحية لأول مرة منذ توقف دام 7 شهور نظراً لأزمة فيروس كورونا حول العالم، حيث شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية الانتهاء تماماً من وضع اللمسات النهائية فى الرحلات المختلفة، وذلك لفحص التجهيزات النهائية وأعمال التطوير بأرض المطار.

وقبل عودة رحلات البلاون أنهت سلطات الطيران المدنى أعمال تجهيزات وتطوير أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بتطوير كافة الأمور المتعلقة بخدمة ودعم وتأمين الرحلات والسائحين، حيث شملت التجهيزات تجميل ورفع كفاءة أرض مطار البالون وتركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة التى شملت المطار بالكامل، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة قبل عودة الرحلات من جديد.

وكانت قد أصدرت وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا بعودة حركة السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، وذلك بعد إغلاق دام لما يقرب من 6 شهور، وينتظر أن تعود الحياة من جديد إلى المواقع الاثرية فى القاهرة والاقصر واسوان بعد قرار استئناف السياحة الثقافية، قبل بداية الموسم الشتوى والذى يحل فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى وضعت له وزارة السياحة والآثار ضوابط صارمة منعا لانتشار العدوى، حيث تعتبر وزارة السياحة والآثار عودة استئناف السياحة الثقافية تحدى جديد للسياحة المصرية، وتطمح فى النجاح لتحقيق مكاسب جديدة بعد ان تمكنت من النجاح فى استئناف السياحة الشاطئية بثلاث محافظات منذ أول يوليو الماضى، واستقبلت مدينتى شرم الشيخ والغردقة ما يقرب من 150 ألف سائح بدون تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا.