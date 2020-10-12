عاملان يعذبان كلبا حتى الموت فى جامعة صينية.. اعرف القصة

كتب هيثم سلامة

وأوضح التقرير، أنه تم الكشف عن الحادث عندما تم إرسال اللقطات المروعة إلى مواقع الفيديوهات الشهيرة في الصين، حيث ادعى المصدر أنه يدرس في كلية جيوجيانج المهنية والتقنية في مقاطعة جيانجشي جنوب الصين.

وأشار التقرير، إلى أنه وفقا لمعلومات قيلت إن اثنين من حراس المدرسة ذبحوا الكلب يوم الأربعاء الماضى، حيث ادعى أن الموظفين استخدموا العصي والقضبان الكهربائية لضرب الكلب، حيث استخدموا العصي الكهربائية.

يظهر مقطع واحد تم تصويره من مسافة رجلًا يضرب كلبًا ويمكن سماع صوت يقول من خلف الكاميرا: "يا إلهي ، لماذا يضربه" وادعى متحدث باسم الكلية أن الكلاب الضالة يمكن أن تخيف الطلاب وقال إن الإدارة ستتصل بشكل عام بالشرطة أو ضباط المدن لإخراج الكلاب من الحرم الجامعي

وصفت منظمة رعاية الحيوان PETA الحدث بأنه "نتيجة لعدم وجود قانون لحماية الحيوانات في الصين" وقال متحدث باسم المنظمة : "قتل الحيوانات الضالة لا يساعد في حل أزمة الحيوانات الضالة".