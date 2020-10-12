طوكيو (أ ش أ)

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين، تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى طوكيو بلغ حتى الآن 27 ألفا و793 إصابة، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض ​​فيها الحصيلة اليومية إلى ما دون المئة منذ الخامس من أكتوبر الجارى.

وكانت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، أعلنت الأحد، تسجيل 146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أعمار المصابين تتراوح بين من هم دون سن العاشرة ومن هم فوق سن الثمانين، مضيفة أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو بلغ حتى الآن 27 ألفا و715 إصابة.